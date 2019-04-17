США вводят новые санкции против Кубы

Об этом сообщил помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон. Помимо прочего, Вашингтон вводит ограничения на поездки на Кубу для американцев, которые не имеют там родственников. Кроме того, Соединенные Штаты восстанавливают ограничения на размер денежных переводов на Кубу – это максимум одна тысяча долларов на человека в квартал. Также США вводят санкции в отношении пяти организаций, связанных с армией и разведкой Кубы, — передает агентство РИА Новости.