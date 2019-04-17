Москва не нашла причин повышать тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на начальника управления службы по топливно-энергетическому комплексу Дмитрия Махонина.

В начале апреля Минск уведомил российскую компанию «Транснефть» о планах повысить тариф на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» почти на четверть. Власти Белоруссии также говорили, что несколько участков трубопровода нуждаются в ремонте, на время которого Минску придется либо ограничить, либо перекрыть поставки нефтепродуктов. В «Транснефти» сказали, что устранение дефектов не требует остановки прокачки.