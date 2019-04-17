Московский областной суд вынес приговор участникам банды, подозреваемым в разбойных нападениях на бизнесменов

11 человек получили от 3-х до 17-ти лет лишения свободы.

По версии следствия, участники банды, которая фигурирует в материалах как группировка «Карандаши», причастны к серии вооруженных ограблений квартир и коттеджей предпринимателей Серпуховского района. Как рассказали источники РБК, знакомые с расследованием, речь идет об одной из крупнейших действующих группировок на территории Московской области. Как отметил один из собеседников, основные участники банды отличались особой жестокостью.