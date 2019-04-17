Состояние Дмитрия Быкова оценивается как тяжелое, однако по итогам консилиума принято решение не переводить в Москву

Состояние писателя Дмитрия Быкова оценивается как тяжелое, однако по итогам консилиума принято решение не переводить его в Москву. Об этом рассказал главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава России Игорь Молчанов. Его слова приводит агентство «Москва».

Накануне Дмитрия Быкова экстренно госпитализировали в Уфе, куда он прилетел, чтобы выступить с лекцией. По данным источников «Эха Москвы», причиной стало обострение хронического заболевания.