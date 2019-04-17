Глава Гидрометцентра России: В период майских праздников лучшим местом для пляжного отдыха станут Мальдивы

В период майских праздников лучшим местом для пляжного отдыха станут Мальдивы, — сказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в начале следующего месяца там ожидаются комфортные температуры. Кроме того, по словам Вильфанда, в это время можно хорошо отдохнуть на Багамах и в Юго-Восточной Азии – правда, там не исключены дожди. Любителям экскурсионного отдыха в майские праздники Гидрометцентр России рекомендовал узбекский Самарканд, из городов России Калининград, Казань и города Алтая, — пишет «Московский комсомолец».