Школы Денвера в США были закрыты из-за угроз, поступивших в преддверии 20-й годовщины трагедии в школе «Колумбайн»

Школы американского Денвера сегодня были закрыты из-за угроз, поступивших в преддверии 20-й годовщины трагедии в школе «Колумбайн». Об этом «Эху Москвы» рассказала местная жительница Наталья Маккейн.

Эту информацию подтвердила и газета The New York Times.

Тем временем полиция сообщает о задержании 18-летней девушки, которая ушла из дома с ружьем и боеприпасами. В ФБР считают, что она представляла реальную угрозу для школ.

В 1999-м году в американской школе «Колумбайн» два старшеклассника убили 13 человек, ранили 37, после чего покончили с собой.