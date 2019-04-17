Собор Парижской Богоматери могут закрыть на 6 лет в связи с реконструкцией после пожара

Об этом сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на настоятеля Нотр-Дам де Пари Патрика Шове. По его словам, пока неизвестно, что будет с работниками собора – их почти 70 человек. Территория возле Нотр-Дам де Пари по-прежнему закрыта. Жильцы расположенных поблизости домов эвакуированы. Обеспокоены владельцы ближайших магазинов, выручка которых зависит от туристов, — рассказал Шове.

Пожар произошел в понедельник. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что собор восстановят за 5 лет.