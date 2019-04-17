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19:00, 17 апреля 2019

Сегодня станут известны последние полуфиналисты футбольной Лиги Чемпионов

В нынешнем сезоне она как никогда богата на сенсации.

Неожиданностей в нынешней Лиге Чемпионов было столько, что предсказывать результаты – задача не из легких. Впрочем, Ливерпуль, обыгравший дома Порту со счетом 2-0, фаворит более или менее очевидный. Тем более, что подопечные Юргена Клоппа хорошо научились играть на результат. В последнее время команда, если и устраивает взаимные голевые фейерии, то непременно завершает их в свою пользу. В важных же матчах красные спокойно играют на ноль. Практически без шансов для соперников.

Пара Тотенхем – Манчестер Сити более ровная. Да и исход первого матча – минимальная победа Шпор дома – оставляет шансы обоим соперникам.

При этом Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным четвертьфиналом заявил, что для него самый важный титул – это победа в Премьер Лиге. Впрочем, специалист, команда которого лидирует по потерянным очкам в АПЛ, уже взяла в нынешнем сезоне Суперкубок и Кубок Лиги и, а также вышла в финал Кубка Англии, имеет право расставлять приоритеты на свой вкус. Ну а заявлять об этом – тем более.

Канал Матч ТВ покажет ответную встречу двух британских клубов в прямом эфире, начиная с 22 часов.



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