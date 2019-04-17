Чиновник Минпромторга, который является пострадавшим в деле против Кокорина и Мамаева, выступил в суде

Чиновник Минпромторга Денис Пак, который является пострадавшим в деле против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, выступил в суде.

Денис Пак на сегодняшнем заседании в Пресненском суде рассказал, что пришел в день инцидента в ресторан на деловую встречу, обратил внимание на шумную компанию. Через некоторое время услышал выкрики «Гангнам стайл» – так называется известная песня южнокорейского певца Psy. Позже на вопрос судьи, знаком ли Пак с его творчеством, пострадавший ответил, что только эту песню и слышал и не может оценить вклад исполнителя в культуру. Когда чиновник понял, что молодые люди имеют в виду его, он якобы корректно сделал им замечание. По словам Пака, в ответ его начали оскорблять по национальному признаку: называли его китайцем и сказали, чтобы он «ехал в свой Китай и делал замечания там». На вопрос одного из адвокатов защиты, почему пострадавший считает это оскорблением, тот ответил, что сказано это было в издевательском тоне.

Как рассказал Пак, потом к нему подошли братья Кокорины и один из них, футболист Александр Кокорин «взял стул и, целясь в голову, желая нанести максимальный вред жизни и здоровью, нанес удар сверху в область головы», слова Пака цитирует «Медиазона». Чиновник отметил, что Кокорину было очень весело, его явно забавляло происходящее. Потом в ситуацию вмешался вошедший в это время в заведение знакомый Пака Сергей Гайсин, против него один из подсудимых Александр Протасовицкий применил «удушающий прием». Пак также утверждает, что никакой попытки примирения после конфликта не было, и уже уходя из заведения, Кирилл Кокорин напоследок опять обозвал его китайцем. После того, как чиновник рассказал об инциденте, ему задавали вопросы защитники, потом такую возможность предоставили обвиняемым. Футболист Александр Кокорин принес Паку извинения и попросил дать ему возможность возместить ущерб.

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева арестовали осенью за участие в двух драках в центре столицы. На прошлой неделе в суде выступил другой пострадавший – Водитель Виталий Соловчук. Всего по делу заявлено 45 свидетелей