Бывший президент Перу, по некоторым данным, умер в больнице после попытки самоубийства

Он выстрелил в себя при задержании по подозрению в коррупции.

О смерти Алана Гарсии, он был президентом Перу дважды, последний раз во второй половине нулевых, сообщил латиноамериканский телеканал Телесур. По его данным политик выстрелил себе в голову, когда сотрудники прокуратуры пришли к нему домой и предъявили ордер на арест. Гарсия должен был провести под стражей 10 дней по подозрению в получении взятки в 100 тысяч долларов от бразильской строительной компании «Одебрехт». Она по данным следствия потратила в Латинской Америке сотни миллионов на подкуп высокопоставленных чиновников для получения выгодных госконтрактов. Гарсия после визита попросил дать ему время на звонок адвокату и ушёл в комнату, где прозвучал выстрел. Экс-президента отвезли в больницу в критическом состоянии. В реанимации у него трижды останавливалось сердце. Гарсия ранее называл себя жертвой политического преследования и отрицал все подозрения в коррупции. Прошлой осенью экс-президенту Перу запретили покидать страну в течение полутора лет. Несколько недель он укрывался в посольстве Уругвая, но покинул резиденцию после отказа ему в предоставлении убежища.

Сразу четыре бывших президента Перу находятся под следствием по обвинению в коррупции, а ещё один — Альберто Фухимори — отбывает наказание в тюрьме за взятки и нарушения прав человека, отмечает «Би-би-си».