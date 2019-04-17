В аэропорту «Внуково» в двигателе «Боинга» вспыхнуло топливо

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Согласно этим данным, никто не пострадал. Пассажиров собираются отправить другим бортом.

В авиакомпании «ЮТэйр» радиостанции «Говорит Москва» сказали, что ситуация на борту самолета, вылетавшего в Махачкалу, была штатной. В момент запуска двигателя поток воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки. Пассажирам, по словам перевозчика, ничто не угрожало, но несколько человек открыли аварийный выход, вышли на крыло, а затем по просьбе экипажа вернулись в салон.