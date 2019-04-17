Экс-президент Перу Алан Гарсиа скончался в больнице Лимы после попытки суицида

Об этом сообщил телеканал «Телесур». У политика было сквозное ранение головы. Ранее Гарсию, который возглавлял страну в 80-х годах и в 2000-х, попытались задержать в его доме в престижном районе Лимы. В МВД Перу рассказали, что утром полицейские пришли к экс-президенту домой. Он попросил дать ему время на звонок адвокату, затем полиция обнаружила Гарсию с ранением, после чего его отвезли в больницу.

Политика заподозрили в участии в преступном сговоре и отмывании денег.