Фильм «Братство» Павла Лунгина выйдет в прокат 10 мая, — об этом сообщил вице-президент студии «Дисней» Елена Бродская, — передает ТАСС.

Ранее режиссер в эфире «Эха Москвы» сказал, что фильм покажут после Дня Победы.

Ранее фильм о войне в Афганистане планировалось показать 9-го мая, но его раскритиковали в Госдуме и Совете Федерации. А председатель Всероссийской организации ветеранов Боевой братство Борис Громов обратился к министру культуры с просьбой лишить картину прокатного удостоверения. Владимир Мединский, в свою очередь, сказал, что оснований запрещать прокат фильма, нет, но 9 мая его не покажут, чтобы не накалять обстановку.