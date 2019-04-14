Служба внешней разведки опровергла данные о возможном назначении Сергея Нарышкина на пост главы Совета Федерации

Служба внешней разведки опровергла данные о возможном назначении главы ведомства Сергея Нарышкина на пост главы Совета Федерации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя службы Сергея Иванова. «Слухи, опубликованные в сегодняшнем номере газеты «Коммерсант», не имеют под собой оснований», — подчеркнул Иванов.

Ранее представитель главы Совета Федерации Валентины Матвиенко также назвал слухами сообщения СМИ о ее скорой отставке.

Напомню, газета «Коммерсант» писала, что Валентина Матвиенко может покинуть свой пост в ближайшие месяцы. Она может возглавить структуру, которую ей предстоит сделать влиятельной. Например, Пенсионный фонд России. Наиболее вероятным кандидатом на ее место источник (высокопоставленный федеральный чиновник) назвал Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который был спикером Госдумы с 2011 по 2016 год.

Такая смена постов вполне возможна, — считает политолог Дмитрий Орешкин. Но к каким-либо серьезным последствиям это не приведет.

Влиятельность Валентины Матвиенко нередко переоценивают, — сказал в эфире «Эха Москвы» профессор Шанинки Григорий Юдин. По его словам, сравнивать её с Маргарет Тетчер, как это нередко делают в СМИ, просто некорректно. Юдин добавил, что у Матвиенко не было амбиций занять место президента России. За все годы её работы во власти подобные намерения были бы заметны, — считает специалист.