Писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, не будут переводить для лечения в Москву

Показаний для этого нет. Такое решение было принято по итогам консилиума. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава России Игорь Молчанов.

Дмитрий Быков в находится тяжелом состоянии, — сообщил главный редактор «Эха Москвы» Москвы Алексей Венедиктов.

Дмитрий Быков был госпитализирован накануне в Уфе, куда он приехал, чтобы провести лекцию. Писателя доставили в больницу прямо с борта самолета.