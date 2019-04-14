Лефортовский суд Москвы оставил под стражей 12 украинских моряков, которых ФСБ обвиняет в нарушении госграницы

Рассмотрение дел такого же количества фигурантов продолжается. Заседания закрыли от прессы и слушателей.

Рассмотрение дела моряков проходило по одному сценарию. В закрытом режиме, сразу в нескольких залах. Решения по группам из четырёх человек принимались словно под копирку: ходатайство следствия удовлетворить. И оставить всех под стражей до 24 июля, как требует ФСБ. В первой половине судьи рассмотрели дела 12ти моряков, ещё стольких же начали после обеда. В суде было много родственников, общаться с журналистами они отказывались. Моряков, которых выводили из зала под конвоем сотрудников спецслужбы в масках или наоборот туда вводили встречали приветственными криками, называли их по именам, призывали держаться.

В суд приехали дипломаты ряда стран Евросоюза и США. Все украинцы напомню были задержаны с применением оружия в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. При попытке добраться из Одессы в Мариуполь. По версии ФСБ моряки пересекли российскую госграницу. Позиция защиты неизменная: украинские военные невиновны и должны быть освобождены, сообщил «Эху Москвы» Илья Новиков, адвокат Романа Мокряка — командира одного из задержанных украинских судов.

Адвокат раненого в руку при задержании в районе Керченского пролива сотрудника Службы безопасности Украины Василия Сороки Сергей Бадамшин рассказал «Эху Москвы», что его подзащитному не оказывалось лечение большее количество времени, проведённое под арестом.

Решение Лефортовского суда адвокаты моряков намерены обжаловать в вышестоящей инстанции.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Президент Пётр Порошенко накануне объявил, что Украина обратилась в международный трибунал по морскому праву. И через него будет добиваться освобождения моряков.