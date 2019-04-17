Правительство Франции предлагает принять новый специальный закон о восстановлении Собора Парижской Богоматери

Он будет сформулирован по итогам сегодняшнего заседания кабинета министров и затем внесен в Национальное собрание. Об этом сообщает сайт БФМ ТВ. Этот закон, как считает премьер-министр Эдуар Филипп, позволит упорядочить сбор денег на восстановление собора. Кроме того, закон предусматривает существенные налоговые льготы для жертвователей.

Гарантии пожертвований в виде денег и услуг на восстановление Собора Парижской богоматери поступают в открытый для этих целей фонд не только из Франции, но также из самых разных стран мира, сообщают зарубежные СМИ.

Со слов известного французского теле— и радиоведущего Стефана Берна, которого президент Макрон назначил руководить миссией по сбору средств на восстановление храма, общая сумма пожертвований к концу сегодняшнего дня может достичь миллиарда евро. Утром, когда Берн давал интервью Франс инфо, она равнялась 880 миллионам, пишет Нувель обсерватер. — Полмиллиарда были обещаны фонду тремя богатейшими семьями Франции – Арно, Беттанкур и Пино, владельцами известных брендов и крупнейшими промышленниками, рассказывает издание. Солидные пожертвования выделили также энергетический концерн Тоталь и его генеральный директор Патрик Пуйане, который сообщил в своем Твиттере о том, что выделяет на Нотр-дам 100 миллионов евро, а также французские банки и страховые компании. Среди последних – Групама пожертвует на восстановительные работы 1300 стволов нормандского дуба для воссоздания сложной структуры деревянных перекрытий. Также «натурой» — материалами и услугами — собираются заплатить компания Эйр-Франс, пообещавшая бесплатные перевозки по миру для всех участников восстановительного процесса, производитель стройматериалов Saint Gobain, группа Электрисите де Франс и целый ряд других.

Из-за рубежа реконструкцию Собора спонсируют Тим Кук, владелец компании Эппл, не уточнивший выделенную им сумму, бразильская наследница миллиардов банкира Эдмона Сафры, Лили Сафра, которая авансирует французскому государственному фонду 10 миллионов евро, частный американский Католический университет Нотр-дам, что в штате Индиана (100 тысяч долларов), мэрия южно-венгерского города Сегед, который Париж в конце позапрошлого века помогал восстанавливать после разрушительного наводнения или, например, король небольшого королевства Сануи на юго-востоке Кот-д-Ивуара: в начале 1700-х годов одного из принцев Сануи крестили именно в Соборе Парижской богоматери.

Как сообщает Рейтер, семья французских миллиардеров Пино, которая вошла в тройку крупнейших спонсоров восстановления Нотр-дам, отказалась от причитающихся ей по закону налоговых послаблений со стороны правительства.