Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что в России живут почти 19 миллионов бедных людей

Такую статистику он привел в ходе своего выступления в Госдуме в рамках ежегодного отчета о работе правительства.

Проблемам бедности Дмитрий Медведев посвятил значительную часть своего многочасового выступления в Госдуме. Глава правительства выразил мнение, что к каждому конкретному случаю необходимо искать свои методы борьбы. Кроме того, по словам премьер-министра, необходима адресная поддержка.

В качестве одной из мер Медведев привел создание так называемого «реестра малообеспеченных семей». В нем, по словам главы камбина, будет прописана максимально полная информация о тех, кому требуется помощь государства. Пилотный проект, добавил премьер-министр, уже запустили в восьми регионах. Другой мерой, которая призвана помочь борьбе с бедностью, Медведев назвал законопроект, который касается механизмов государственного регулирования цен на лекарства. Он призвал Госдуму как можно скорее одобрить документ. По мнению премьер-министра, никакие пособия не помогут выбраться из бедности, если у человека нет здоровья. При этом Медведев пообещал уже в следующем году повысить размер некоторых видов пособий – в частности, выплат по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Сейчас они составляют 50 рублей в месяц. Кроме того, как заверил премьер, правительство намерено частично погашать ипотеку многодетным семьям. Размер такой помощи тем, у кого три и более ребенка, в случае принятия поправок в законодательство составит 450 тысяч рублей, рассказал Медведев. При этом законопроект пока что только разрабатывается. Еще одной сферой, развитие которой, по его мнению, поможет бороться с бедностью, является образование. Здесь, как рассказал глава кабмина, государство намерена увеличивать число новых школ, в том числе в селах и поселках.

Меру по частичному погашению ипотеки для многодетных семей в феврале предложил ввести президент Владимир Путин. Она коснется тех, у кого третий ребенок родился после 1 января 2019 года. При этом президент поручил правительству разработать соответствующий законопроект до 25 марта.

Нынешнее правительство не в состоянии выполнить свои обещания, — сказал глава КПРФ Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что необходимо придерживаться указаний главы государства. Зюганов также добавил, что народ в России массово нищает, и такая страна не может быть счастливой.

Сегодняшнее выступление Медведева, — это способ восстановить рейтинг правительства после решений прошлых годов. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов. Сергей Удальцов добавил, что при таких результатах работы, Дмитрий Медведев должен был уйти в отставку.

Между тем, не все в России живут бедно. Активисты штаба Навального в Хабаровске утверждают, что нашли у семьи бывшего мэра шесть домов в США. На них он заработал за 18 лет на посту, — сказал руководитель штаба Алексей Ворсин. Также в расследовании указано, что Соколова не было на рабочем месте примерно 190 дней в году. Активисты связали это с тем, что для получения Грин-карты в США необходимо быть в стране примерно 180 суток.