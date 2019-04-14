Служба безопасности Украины объявила о задержании семерых россиян, которых подозревают в причастности к терактам

Среди них – бывший замглавы Ингушетии.

Задержанные россияне перешли границу по поддельным киргизским паспортам и планировали взрывы для убийств офицеров украинских спецслужб. Это заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Руководитель СБУ отметил, что диверсионные группы из России планировали в апреле взорвать машину украинского военного разведчика – точно также как, по утверждению Василия Грицака, взорвали автомобиль генерала военной разведки Украины Максима Шаповала. Шаповал погиб в результате взрыва в Киеве в июне 2017 года. В честь него названа улица в украинской столице. В марте того же года в результате взрыва внедорожника в жилом квартале Мариуполя погиб сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш. Организатором этих убийств Грицак назвал генерал-лейтенанта ФСБ России Дмитрия Минаева, занимающего, по его словам, пост главы департамента контрразведывательных операций, передает агентство УНИАН.

Глава СБУ отметил, что двоих подозреваемых в убийстве генерала Шаповала удалось задержать после неудачного покушения в начале апреля этого года. При взрыве автомобиля одного из сотрудников украинской военной разведки был ранен россиянин, который, по утверждения Грицака, допустил самоподрыв бомбы при ее установке. Ранее сообщалось, что он умер от ранений, но начальник СБУ отметил, что это было сознательной дезинформацией для задержания остальных подозреваемых, и раненый жив.

СБУ также опубликовало видео допроса одно из задержанных. Утверждается, это участник боевых действий на Северном Кавказе Тимур Дзортов, который был личным охранником главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, а потом работал его заместителем.

Никаких комментариев от МИДа России, Минобороны, ФСБ и властей Ингушетии пока не поступало.

Задержанный на Украине Тимур Дзортов действительно работал силовиком на разных должностях в Ингушетии, — сказал «Эху Москвы» бывший пресс-секретарь главы республики Калой Ахильгов. Ахильгов добавил, что Дзортов работал в республике как минимум до первой половины 2018-ого.

В историю СБУ о российской диверсионной группе тяжело поверить, — сказал «Эху» историк разведки Александр Бондаренко. Вряд ли спецслужбы решились на такую деятельность в нынешних условиях, — считает писатель. По словам Бондаренко, обе стороны понимают, что подобная деятельность еще сильнее бы накалила отношения между странами.

Информация о российской диверсионной группе может серьезно повлиять на второй тур выборов, — сказал «Эху Москвы» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Карасев добавил, что к этой теме с большим вниманием отнеслись в украинском обществе, поскольку подобное становится известно не каждый день.

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» не попадут в эфир «Общественного телевидения» полностью, так как подобные действия рассматриваются как агитация. Об этом сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, — передает ТАСС. Можно делать только прямые включения с дебатов. То же самое касается и всех остальных телеканалов. И те из них, кто будет транслировать эти дебаты, нарушат законодательство, — пояснил Аласания.