Штаб политика Алексея Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра шесть домов в США

Их стоимость оценивается в 6 миллионов долларов. Согласно этим данным, недвижимость была приобретена с 2004-го по 2018-й годы. Как правило, на дома оформляли долгосрочный кредит, который быстро погашали. Как считают в штабе Навального, такая схема использовалась, чтобы не возникало вопросов о происхождении денег. Авторы расследования также утверждают, что российская недвижимость Александра Соколова оценивается в сумму более 500 миллионов рублей.

Соколов возглавлял Хабаровск 18 лет, начиная с 2000-го года. Сейчас он член президиума регионального отделения «Единой России», — отмечает телеканал «Дождь».