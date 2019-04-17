В Ямало-Ненецком автономном округе завели дело о несанкционированном митинге в тундре

Об этом сообщает пресс-служба МВД. Подозреваемым стал местный житель, который, как считает полиция, не уведомил местные власти о проведении публичного мероприятия. Ему грозит штраф до 30-ти тысяч рублей или до 10-ти суток ареста. Сам Ейко Сэротэтто рассказал агентству Интерфакс, что в конце марта в тундре собрались около 40 человек, которые обсуждали насущные проблемы, среди которых разрешение на вылов рыбы и строительство газопровода.