Жительницу Омска обязали уплатить налог за подарок от мэрии по случаю рождения ребенка

Чиновники утверждают, что об этом предупредили.

Сания Абдуллина рожала практически под бой курантов. Сын появился на свет 1 января в 00.30. Третьего числа к ней в палату роддома пришла представительница мэрии и под телекамеры поздравила с первым ребенком, который в этом году родился в Омске. Чиновница вручила букет и пакет с подарочными сертификатами в детский магазин на 20 тысяч рублей.

Как сообщает проект «Сибирь. Реалии», через четыре месяца семья Абдуллиных получила уведомление о необходимости заплатить 2300 рублей налога с сертификата и букета. Все вместе чиновники оценили как доход в 22 тысячи рублей. В мэрии Омска заявили, что заранее предупреждали женщину о необходимости уплатить налог, и она расписалась об этом в документах. Сания Абдуллина сказала редакции издания «Сибирь. Реалии», что она расписалась только в получении подарка. Женщина добавила, что в состоянии уплатить две тысячи рублей, но ей обидно и удивительно, что в качества дохода посчитали еще и букет цветов.

По закону подарок от организации облагается НДФЛ, если его стоимость больше 4 тысяч рублей. Впрочем, в других регионах о требованиях заплатить налог с подарков от властей не сообщали.