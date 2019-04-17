Жительницу Омска обязали заплатить налоги за букет и сертификат, подаренные чиновниками мэрии

Сания Абдуллина получила цветы и сертификат на детские товары как женщина, родившая первого в городе ребенка в этом году. Несколько дней назад она получила уведомление от мэрии с требованием заплатить 2300 рублей в качестве налога. При этом подарки в документе были названы доходом. Его чиновники оценили в 22 тысячи, из них 2 тысячи – это цветы, — сообщает сайт «Сибирь.Реалии». «МБХ Медиа» уточняет, что после того, как эта информация попала в СМИ, к Абдуллиной приехали сотрудники администрации и привезли конверт с деньгами. Они сказали, что коллективом решили помочь семье и привезти 2,5 тысячи рублей.

Абдуллина сказала, что заплатит налог. При этом она добавила, что если бы ее уведомили заранее, она бы отказалась от подарка.