Решение французских миллиардеров помочь восстановить Нотр-Дам де Пари вызвало критику со стороны ряда политиков

Они увидели в пожертвований попытку сэкономить на налогах. Владельцы «Гуччи», одна из богатейших семей Франции, уже заявили, что не воспользуются возможностью получить налоговые льготы, — пишет журнал «Форбс».

Собор, который является одним из главных символом Парижа, два дня назад серьезно пострадал от разрушительного пожара. президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам де Пари за 5 лет и объявил о начале сбора средств. По французскому закону о меценатстве благотворители могут получать существенные налоговые льготы.