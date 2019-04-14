Писатель Дмитрий Быков, госпитализированный в Уфе, находится на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое. Об этом агентству «Москва» сказал главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава России Игорь Молчанов. Он добавил, что консилиум врачей внес корректировки в план лечения. Переводить в Москву писателя не собираются.

Дмитрия Быкова экстренно госпитализировали в Уфе накануне. Он прилетел в этот город, чтобы выступить с лекцией. По данным источников «Эха Москвы», Дмитрий Быков попал в больницу из-за хронического заболевания. Информация о подозрении на инсульт, которую распространили некоторые СМИ, не подтверждается.