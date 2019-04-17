Президент России Владимир Путин второй год подряд не попал в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. До этого его фамилия находилась в перечне шесть раз.

На первом месте в категории «Лидеры» оказалась спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси. Кроме нее, в числе прочих, в списке значатся американский президент Дональд Трамп, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, а также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и председатель КНР Си Цзиньпинь. В категории «Артисты» самыми влиятельными людьми, по версии журнала Time, названы, в частности, актер Рами Малек и певица Ариана Гранде. На первой же строчке значится киноактер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный также по прозвищу Скала. Кроме того, в категории «Иконы» самой влиятельной персоной признана американская певица Тейлор Свифт, а в категории «Титаны» — египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах.

Список ста самых влиятельных людей журнал Time публикуют с 1999 года.