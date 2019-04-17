Переход «Группы ГАЗ» в государственную собственность пока не обсуждался, передаёт ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга.

Российский миллиардер Олег Дерипаска не исключает вариант национализации Группы ГАЗ, если с нее не будут сняты санкции американского Минфина. Предприниматель также заявил о готовности сократить свою долю в холдинге, чтобы спасти компанию от ограничительных мер.

Основной владелец группы «ГАЗ» Олег Дерипаска опасается, что из-за санкций холдинг может либо обанкротиться, либо перейти под контроль государства. Причем во втором случае сотрудники компании все равно могут потерять работу. Слова бизнесмена приводит агентство Bloomberg. Дерипаска уверен – если ограничительные меры не будут сняты, у автопроизводителя нет шансов выжить. Многие поставщики и партнеры уже прекратили работу с заводом из-за риска попадания в санкционные списки, при том что ограничения пока даже не вступили в силу. Предприниматель также заявил о том, что готов отказаться от контроля над группой «ГАЗ», как это было в частности в случае «Русала», когда после снижения доли Дерепаски Минфин США снял санкции с компании. Однако сам бизнесмен полагает, что на этот раз шансы на подобное развитие событий малы.

Олег Дерипаска и ряд подконтрольных ему компаний попали в «черный список» США в прошлом году. Бизнесмен считает, что для введения санкций не было оснований. В связи с этим он подал иск против американского Минфина.