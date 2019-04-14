К участнику «Бессрочного протеста» пришли с обыском

К участнику «Бессрочного протеста», студенту МГУ Дмитрию Иванову пришли с обыском. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас под дверью стоят четверо сотрудников в штатском, один полицейский в форме, еще двое дворников. Они стучат кулаком в дверь, требуют открыть, говорят, что о них есть постановление о проведении у меня обыска в связи с уголовным делом Алексея Климишина», — сказал активист.

Д.Иванов добавил, что пытается срочно найти адвоката. По его словам, правоохранители не намерены ждать юриста, и собираются выламывать дверь квартиры.

Против Алексея Климишина возбуждено дело по статье о хулиганстве из-за акции у здания ФСБ. В октябре 2018 года активист с криком «Свободу политзаключённым» бросил в сторону ведомства зажженный файер.