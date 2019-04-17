Пожертвования на восстановление Нотр-Дама достигли около 900 млн евро
«Я вижу, что эта сумма растет. Утром мы были уже в районе 900 млн», — сказал С.Берн в среду в эфире телеканала BFM-TV. «Я думаю, что мы преодолеем показатель в миллиард евро в течение дня», — отметил С.Берн.
Речь идет о пожертвованиях, которые пообещали выделить бизнесмены и государственные организации. Сбор средств, в частности, ведет сайт, запущенный специально в этих целях Госфондом сохранения культурного наследия Франции, говорится в сообщении.
Ранее о готовности выделить средства на реставрацию собора объявили группа компаний LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, а также французская нефтегазовая компания Total.