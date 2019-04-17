Пожертвования на восстановление Нотр-Дама достигли около 900 млн евро

На восстановление пострадавшего при пожаре собора Нотр-Дам де Пари компании и частные лица готовы пожертвовать уже около 900 млн евро, сообщил тележурналист Стефан Берн, занимающийся по поручению президента Франции вопросам сохранения исторического наследия.

«Я вижу, что эта сумма растет. Утром мы были уже в районе 900 млн», — сказал С.Берн в среду в эфире телеканала BFM-TV. «Я думаю, что мы преодолеем показатель в миллиард евро в течение дня», — отметил С.Берн.

Речь идет о пожертвованиях, которые пообещали выделить бизнесмены и государственные организации. Сбор средств, в частности, ведет сайт, запущенный специально в этих целях Госфондом сохранения культурного наследия Франции, говорится в сообщении.

Ранее о готовности выделить средства на реставрацию собора объявили группа компаний LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, а также французская нефтегазовая компания Total.