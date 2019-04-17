Актера Александра Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул-Москва компании «Аэрофлот»

Такое решение принял командир воздушного судна.

В «Аэрофлоте» сообщили, что Панкратов-Черный пришел на посадку в бизнес-класс в числе последних и «по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения», передает интернет-издание РБК. Как утверждается, актер проигнорировал требование предъявить билет, прошел в салон и начал требовать спиртные напитки, при этом нецензурно выражаясь. После нескольких разъяснений Панкратова-Черного сняли с рейса и передали полиции, добавили в «Аэрофлоте». Сам артист сообщил, что его попросили покинуть борт самолета Барнаул-Москва, обвинив в неадекватном поведении. По его словам, он попросил принести воду и 100 граммов водки. Однако после этого, как утверждает Панкратов-Черный, к нему подошел член экипажа и сказал, что актер пьян. Сам он алкогольное опьянение отрицает.

Согласно видео, опубликованному в «Инстаграме» одним из очевидцев, Панкратов-Черный извинился за сложившуюся ситуацию перед другими пассажирами.