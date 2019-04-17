Премьер-министр Медведев сообщил, что в России 19 миллионов бедных людей, некоторые просто выживают: «19 миллионов живут так, как жить не должны», — сказал премьер, выступая в Госдуме. «Причины бедности всегда разные и в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно», — добавил Медведев.

При этом, по словам главы правительства, число бедных уменьшилось на 400 тысяч после повышения минимального размера оплаты труда, индексации зарплат бюджетников и социальных выплат.

Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы обеспечить российским пенсионерам достойную жизнь. Об заявил премьер-министр Медведев, выступая в Госдуме.

«Не будем никого обманывать: достойная и интересная жизнь — это еще и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить», — сказал премьер.

По его словам, в настоящее время принят ряд решений об индексации пенсий. В частности, для российских регионов должна быть установлена единая методика расчета прожиточного минимума. До этого уровня будет подниматься пенсия и только потом индексироваться, чтобы общая сумма была больше, — сообщает РИА Новости.