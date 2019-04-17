Штаб Навального в Хабаровске нашел у семьи бывшего мэра 6 домов в США

Александр Соколов руководил Хабаровском 18 лет, и покинул свой пост только в сентябре прошлого года. Как утверждает местный штаб Алексея Навального, пока Соколов сидел в кресле мэра, его семья скупала недвижимость в США. В период с 2004 по 2018 годы были приобретены 6 домов – пять в Калифорнии и один в штате Вашингтон. В их покупке участвовала супруга бывшего мэра Леонора Соколова, а также их дети Елена и Алексей, которые сейчас владеют домами, говорится в опубликованном на Youtube видеоролике.

Авторы расследования установили по подшивкам из хабаровских газет за последние пять лет, что примерно 190 дней в году за Соколова подписывали документы чиновники, которые исполняли обязанности мэра. В штабе Навального предположили, что большую часть времени тогда еще действующий мэр Хабаровска проводил в США, чтобы получить вид на жительство. Штабе Навального утверждают, что люди, связанные с Соколовым, сохранили свои посты в органах власти после его ухода.