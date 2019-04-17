Автомобильная группа ГАЗ может быть национализирована, если ей не удастся добиться снятия американских санкций

Об этом заявил Олег Дерипаска, которому принадлежит компания. В интервью Файнэншнл таймс он сообщил, что многие поставщики, партнеры и кредитные организации уже прекратили работу с компанией.

ГАЗ обречен на банкротство и это приведет к увольнению тысяч людей. При этом Дерипаска готов снизить свою долю в группе ГАЗ так же, как он снизил ее в Еn+. Ранее Минфин США отложил срок вступления санкций в отношении группы ГАЗ до 6 июля.