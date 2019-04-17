Актера Александра Панкратова-Черного сняли с рейса «Аэрофлота» из Барнаула в Москву

Как сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании, такое решение принял командир воздушного судна. Панкратов-Черный пришел на посадку в числе последних и «по внешним признакам находился в состоянии опьянения». «Просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требование нецензурной бранью. На устные и письменное предупреждения экипажа актер не реагировал», — отметили в «Аэрофлоте». Панкратов-Черный отрицает, что был нетрезв.