Власти Франции намерены организовать международный конкурс среди архитекторов для воссоздания шпиля собора Нотр-Дам

Власти Франции намерены организовать международный конкурс среди архитекторов для воссоздания шпиля собора Парижской Богоматери. Об этом сообщил премьер-министр Эдуард Филипп. По его словам, конкурс должен определить, нужно ли восстанавливать шпиль таким, каким он был раньше, или он должен по технологиям и духу соответствовать новой эпохе.

Ранее президент Макрон заявил, что собор может быть восстановлен за пять лет, а после реставрации он станет еще более красивым, чем прежде. По последним данным, на восстановление собора собрано около 900 миллионов евро.