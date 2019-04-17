Z Архив новостей новости
5 3 6 160
14:31, 17 апреля 2019

Власти Франции намерены организовать международный конкурс среди архитекторов для воссоздания шпиля собора Нотр-Дам

Власти Франции намерены организовать международный конкурс среди архитекторов для воссоздания шпиля собора Парижской Богоматери. Об этом сообщил премьер-министр Эдуард Филипп. По его словам, конкурс должен определить, нужно ли  восстанавливать шпиль таким, каким он был раньше, или он должен по технологиям и духу соответствовать новой эпохе.

Ранее президент Макрон заявил, что собор может быть восстановлен за пять лет, а после реставрации он станет еще более красивым, чем прежде. По последним данным, на восстановление собора собрано около 900 миллионов евро.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

МИД РФ назвал недобросовестным обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву из-за инцидента в Керчи Киев таким образом добивается освобождения своих моряков…

5 91 6 6895
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Культ палача. Народная любовь к Сталину как ключ к российской политике Сталин начал ассоциироваться у людей, никогда при нем не живших, с идеей «сильной руки, способной навести порядок» в стране. «Сталин — творец великой победы. Путин — наследник и продолжатель великих побед»...

5 119 6 10198 16.04
Kобщество, история, власть, сталин, путин, рф, события
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

ГУЛАГ. Самая постыдная страница истории СССР Тяжёлый подневольный труд, высокие производственные нормы, антисанитарные условия содержания и недостаточное питание заключённых способствовали высокой смертности узников сталинских лагерей…

5 374 6 33125 14.04
Kобщество, история, гулаг, музеи, фото, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ассанж – человек, который так или иначе вносил свой вклад в гласность, в предание гласности всяких темных дел и всяких военных тайн, которые, как мне кажется, в конце концов будут разоблачаться тотально…

5 170 6 15825 12.04
#слушать 01:45:08 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Блоги

Карина Орлова журналист

Студенты Джорджтаунского Университета проголосовали за выплату репараций потомкам рабов, которых продали в XIX веке 66% студентов сказали «да» введению сбора в размере $27.20 со студента в семестр, которые будут идти в фонд GU272...

5 155 6 16354 12.04
Kсша, политика, история, общество, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…

5 393 6 45786 13.04
Kобщество, история, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Оттепель — не теперь Массовые посадки сменились массовыми отпускалками. Того, что в СИЗО – под домашний, того, что под домашним – под подписку, а кого-то может и вовсе отпустят на все четыре стороны. Круговорот заключенных в природе…

5 71 6 17867 10.04
Kобщество, правосудие, власть, заключенные, мнения
Блоги

Сталингулаг телеграм-канал

Русские по Парижам не ходют В патриотических речах русским никогда ничего не надо: ни денег, ни путешествий, ни справедливых судов, ни счастливой жизни, а надо только страдать, подчиняться и терпеть…

5 66 6 7977 12:56
Kобщество, политика, патриотизм, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Сравнивать Зеленского с Трампом — безграмотно Не надо надевать на голову Путина очередную корону, которая ему не принадлежит…

5 314 6 46062 13.04
Kполитика, выборы, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Евроклеймо — «Крымчанин» Я ещё раз убеждаюсь, что наша мощь, которую мы изображаем в мультиках – показная, для рейтингов и выборов. Мы пытаемся быть супердержавой, а шарахаемся от любой евромоськи. Доколе?..

5 376 6 61289 14.04
Kобщество, крым, власть, европа, мнения
Блоги

+ Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов «Пётр Алексеевич, вас не перебивал народ пять лет, дайте возможность сказать!»..

5 340 6 56727 12.04
8читать ;смотреть
Kукраина, выборы, порошенко, зеленский, дебаты, скандалы, видео, события
Блоги

+ Петр Порошенко: «Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Прилетайте и поговорите с людьми» Петр Порошенко: «Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Прилетайте и поговорите с людьми» В своем видеообращении к сопернику президент Украины призвал его не прятаться, а прийти на дебаты…

5 87 6 14397 13.04
8читать ;смотреть
Kобщество, украина, политика, власть, выборы, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Максим Миронов: К воровству в России очень спокойное отношение Чиновники, они же не скрываются. Все эти дворцы, яхты, машины, часы – это, очевидно, не куплено на свою зарплату. Это просто прям вот демонстративное потребление такое…

5 80 6 13486 10:16
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Уважение для «шелупони» Убирайте, кремлевские, Орлова из губернаторов. Пусть идет на все четыре стороны, снимается с бюджетного довольствия. Пора ему влиться в ряды «шелупони», пожить жизнью простых людей…

5 154 6 60021 10.04
Kмусор, политика, экология, митинги, мнения
Блоги

Анастасия Волочкова балерина

Господин Навальный, вызываю Вас на «шпагатную дуэль»! Я своим шпагатом могу гордиться. А чем можете гордиться Вы? Тем, что Вы как «засланный казачок», хотите внести смуту в сознание людей России? Позор Вам!..

5 549 6 99978 16.04
Kобщество, навальный, видео, политика, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обняться со Сталиным Получился отличный образ «вставшего с колен» российского человека, уважительно, с симпатий, а временами с восхищением, целующего сапоги, топтавшие головы его предков…

5 84 6 15149 16.04
Kполитика, сталин, общество, история, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Уфе экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков Ему стало плохо за несколько часов до выступления…

5 101 6 37761
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Я думаю, что у России еще очень большое будущее, потому что впереди после стрельбы из лука, собирания валежника — разрешение на лучины, на щипку лучин, на отдирание лыка для плетения лаптей…

5 39 6 125372 10.04
#слушать 50:37 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, политика, видео, передачи
Голосование

3077991
«Последние казненные»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 8001 14.04
Блоги

Геннадий Гудков политик

Антиконституционный переворот в Подмосковье Подмосковная власть, потерявшая берега, нагло, цинично, презирая народ, творит по сути антиконституционный переворот, превращая Московскую область в оккупационную зону бесправия и произвола…

5 110 6 242750 11.04
Kподмосковье, протесты, мусор, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Отчасти эти два мелких знака — история с Калви и история с Серебренниковым, — после которых нам полагается забиться в экстазе и сказать, что наступила большая оттепель, она происходит потому, что власть замечает, что несколько перегнула палку…

5 92 6 106326 13.04
#слушать 49:53 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7758378
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3987843

Сегодня в эфире