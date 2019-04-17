Правительство разрабатывает законопроект о частичном погашении ипотеки для многодетных семей

Правительство разрабатывает законопроект о погашении 450 тысяч рублей из суммы ипотеки после рождения третьего и последующих детей. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в Госдуме, выступая с ежегодным отчетом.

С предложением частичного погашения ипотеки кредита для многодетных семей в феврале выступил президент Путин. Он поручил правительству разработать до 25 марта соответствующий законопроект. Он коснется тех, у кого третий ребенок родился после 1 января 2019 года.