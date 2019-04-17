Победитель регулярного чемпионата НХЛ клуб «Тампа Бей Лайтинг» бесславно завершил поход за Кубком Стэнли

Всухую проиграв «Коламбусу» в первом же раунде плей-офф.

В минувшей регулярке «Тампа» стала второй командой в истории НХЛ, которой удалось одержать за сезон 62 победы. «Молнии» повторили достижение «Детройт» более чем 20-летней давности. Несколько рекордов результативности побил и лидер «Тампы» Никита Кучеров. Вот только в первом же раунде плей-офф обладатель Кубка Президента рассыпался буквально на глазах. И решающим здесь оказался первый матч серии, в котором «Молнии» повели 3-0 к первому перерыву, но в итоге преимущество разбазарили.

Минувшей ночью, в четвертом матче, хоккеистов «Коламбуса» было уже не остановить. А Кучеров был бледной тенью самого себя. 7-3 в матче и 4-0 в серии.

Таким образом, «Лайтнинг» стали первой в истории командой, которая, выиграв регулярный Чемпионат, вылетели из первого же раунда плей-офф Кубка Стенли, не одержав ни одной победы.

Тем временем стало известно, что Кучеров, вратарь Василевский, а также форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, чей клуб также вылетел из Кубка Стэнли, получили приглашение в сборную России на Чемпионат мира.