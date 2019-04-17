Правительство разрабатывает законопроект о погашении части суммы ипотечных кредитов семьям с тремя и более детьми

Правительство России разрабатывает законопроект о погашении 450 тысяч рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети, — сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме. С предложением погашать часть ипотеки для многодетных семей выступил президент Путин. Речь идет о россиянах, у которых третий ребенок родился после 1 января 2019 года.