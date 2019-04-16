Московскую мэрию сегодня пикетируют родители, дети которых заболели дизентерией в детских садах

Они требуют объективного расследования, отчета от мэра Собянина и выплаты компенсаций, — рассказала «Эху Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

«Родители пытались добиться справедливости, правды и компенсации вреда здоровью детям в суде. Но Мещанский суд фактически «заморозил» навсегда рассмотрение дела по иску родителей, которые подавали исковые требования к Департаменту здравоохранения Москвы, к поставщику некачественного и небезопасного питания компании «Конкорд», который принадлежит Евгению Пригожину, к школам города Москвы, при которых в детских садах отравились дети в декабре прошлого года», — рассказал Л.Соболь.

Вспышки, сообщила юрист, произошли примерно в 16-ти детских садах города Москвы, пострадали сотни детей, а десятки были госпитализированы.

«Не получив никаких ответов ни от мэра Москвы, ни от столичных организаций, родители уже вышли на улицу. И они будут выходить к столичной мэрии с одиночными пикетами регулярно, пока не получат отчета по проверке произошедших отравлений», — подчеркнула она.

По словам Соболь, охрана мэрии и сотрудники Росгвардии переписывают данные и фотографируют участников пикета.