Кирилл Серебренников получил две «Золотые маски»

Со сцены режиссер вступился за задержанных номинантов.

Большой театр стал первым местом, где Кирилл Серебренников появился на публике после более чем полутора лет домашнего ареста. Как передает ТАСС, режиссер вошел в зал уже после того, как погас свет. И дважды поднимался на сцену Большого театра. Его балет «Нуреев» получил «Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль в балете». «У нас была весёлая жизнь вокруг этого спектакля, и она продолжается», сказал Кирилл Серебренников. Премьера «Нуреева», запланированная на июнь 2017 года, состоялась в Большом театре только через полтора года — в декабре 2018-го, когда автор постановки уже был под домашним арестом.

Кирилла Серебренникова вскоре наградили второй «Золотой маской» — как лучшего театрального режиссера за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре». Зрители аплодировали стоя. Со сцены Серебренников призвал тех, от кого зависит судьба театра в России, беречь свободу художника.

Режиссер также попросил вытащить из полицейского участка задержанных номинантов. В отделение накануне вечером были доставлены руководители «Театра на Вынос» Алексей Ершов и Максим Карнаухов, а также участница Pussy Riot Вероника Никульшина, которая сыграла одну из ролей в номинированном спектакле Poe.Tri. В эфире «Эха Москвы» она отметила, что это уже не первый раз. Задержанных продержали в отделении полиции три часа якобы для проверки документов, потом отпустили.

Никаких извинений от полиции за то, что номинанты пропустили церемонию награждения, не последовало.