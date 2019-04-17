Следствие по делу о пожаре в Соборе Нотр-дам опросило более 30 свидетелей, пытаясь выяснить причины возгорания

Следствие по делу о пожаре в Соборе Нотр-дам опросило более трех десятков свидетелей, пытаясь выяснить причины возгорания, — сообщают французские и мировые СМИ.

По информации издания Parisien источник огня находился в основании большого шпиля, где шли реставрационные работы. Пожар мог начаться из-за короткого замыкания в электропроводке. Журнал сообщает еще одну важную для следствия деталь: первый сигнал о возможном возгорании прозвучал за 20 с лишним минут до того, как были вызваны пожарные, поскольку сбой в системе оповещения поначалу дезориентировал службу безопасности собора, посчитавшую тревогу ложной. Органист хора Нотр-дам сказал журналистам, что он покинул свое рабочее место в 18.45, когда в здании не было видно, цитата, «ни дыма, ни огня , ни пожарных». Как сообщает Франс-пресс, ссылаясь на экспертов в области строительства и архитектуры, для реставрации Собора понадобятся квалифицированные ремесленники, умеющие работать с камнем, древесиной и стеклом, которых придется искать по всей Европе. Заместитель директора ЮНЕСКО заявил накануне, что обещание президента Франции восстановить Нотр-дам в течение пяти лет, он считает слишком оптимистичным.

Эммануэль Макрон рассчитывает, что реставрация Собора будет завершена к 2024 году, когда в Париже пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры.