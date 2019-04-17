Служба безопасности Украины сообщила о задержании семи сотрудников российских спецслужб

Их считают причастными к диверсиям на территории страны.

В Украине прекращена деятельность диверсионно-разведывательной группы спецслужб Российской Федерации, заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак. По его словам, задержаны и арестованы 7 человек. Они, утверждает Грицак, причастны к подрыву автомобиля в Киев в 2017 году, в результате которого погиб генерал военной разведки. Таким же образом год назад организовали покушение на офицера украинской разведки, но при попытке заложить мину произошел взрыв и руководитель диверсантов получил тяжелые телесные повреждения. Как сообщили в СБУ, он гражданин России и сотрудник военной разведки, при себе у него был фальшивый паспорт гражданина Киргизии. Среди задержанных оказался еще один россиянин – бывший замруководителя администрации главы Ингушетии Тимур Дзортов. По словам Грицака, организатором нескольких убийств в Украине является генерал-лейтенанта ФСБ Дмитрий Минаев. Как утверждается, он возглавляет департамент контрразведывательных операций.

По данным СБУ, с 2017 года российские спецслужбы направили на Украину несколько диверсионных групп, перед которыми была поставлена задача совершения убийств политиков и военных.