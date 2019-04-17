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14:00, 17 апреля 2019

В Кремле пока не подтверждают информацию о скорых кадровых перестановках

В то же время источники «Коммерсанта» настаивают — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может оставить свой пост. Наиболее вероятным кандидатом на ее место называют главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

В Совете Федерации и Службе внешней разведки публикацию называют «слухами». Перестановки могут быть связаны с усилением силовой вертикали – считает политолог Дмитрий Орешкин.

Валентина Матвиенко возглавляет Совет Федерации с 2011 года.

Свою карьеру в высших эшелонах власти Матвиенко начала в середине 80-х годов. На протяжении нескольких лет она была зампредом исполкома Ленинградского Совета народных депутатов, а также депутатом Верховного Совета СССР. С развалом Союза Матвиенко долгое время работала на дипломатической службе: например, послом в Мальте и Греции, директором департамента и членом коллегии МИДа. В 1998 году она вошла в состав правительства Евгения Примакова на должность вице-премьера, курируя социальный блок, и продержалась там до 2003 года. Тогда Матвиенко сначала недолго проработала полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, а затем на 8 лет стала губернатором Санкт-Петербурга. В 2011 году тогдашний глава Башкирии Рустэм Хамитов предложил назначить ее на пост спикера Совета Федерации, эту кандидатуру поддержал Дмитрий Медведев, являвшийся президентом. В результате Матвиенко участвовала в выборах в муниципалитеты Санкт-Петербурга, и после победы в них сложила полномочия губернатора, что позволило ей возглавить Совет Федерации от исполнительной власти города.

При Валентине Матвиенко в качестве спикера Совета Федерации он одобрил ряд резонансных законопроектов, в том числе т.н. «антисиротский» закон и пенсионную реформу. Кроме того, в 2014 году верхняя палата парламента во главе с Матвиенко собралась на экстренное заседание и дала разрешение Владимиру Путину на использование войск на Украине.

Источники Коммерсанта в силовых структурах утверждают, что претензий к главе СВР нет, — несмотря на сложную международную обстановку Сергей Нарышкин выстроил весьма комфортные отношения со спецслужбами из нескольких десятков стран, в том числе, с американским ЦРУ.



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