ФБК: Семья экс-мэра Хабаровска владеет шестью домами в США стоимостью более шести миллионов долларов

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в своем расследовании сообщает, что семья бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова владеет шестью домами в США стоимостью более шести миллионов долларов.

По данным хабаровского отделения ФБК, пять домов расположены в Калифорнии, еще один — в штате Вашингтон. Недвижимость была куплена в период с 2004 по 2018 год. В их покупке участвовала супруга бывшего мэра Леонора Соколова, а также их дети Елена и Алексей. Авторы расследования предполагают, что Александр Соколов имеет вид на жительство в США или пытался его получить.

Александр Соколов руководил Хабаровском в течение 18 лет. Он покинул свой пост в прошлом году.