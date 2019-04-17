СВР опровергла данные о возможном назначении главы ведомства Сергея Нарышкина на пост главы Совета Федерации

Служба внешней разведки опровергла данные о возможном назначении главы ведомства Сергея Нарышкина на пост главы Совета Федерации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя службы. «Слухи, опубликованные в сегодняшнем номере газеты «Коммерсантъ», не имеют под собой оснований», — подчеркнул собеседник агентства. Ранее представитель главы Совета Федерации Валентины Матвиенко также назвал слухами сообщения СМИ о ее скорой отставке.