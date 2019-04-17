Баскетболисты ЦСКА уверенно начали четвертьфинальную серию Евролиги против испанской «Басконии»

Впрочем, крупная победа армейцев в домашнем матче – лишь первый шаг на пути к Финалу Четырех. Итоговый счет – 94-68 в пользу ЦСКА – свидетельствует лишь о том, что серия длится до трех побед. И упираться в матче, где шансов почти нет – занятие бесперспективное.

Тем более, что поначалу игра напоминала качели. К большому перерыву ЦСКА имел всего +4. А вот в начале третьей четверти стал разряжать свою дальнобойную пушку Серхио Родригес. Испанский защитник армейцев в матче с соотечественниками забил 5 трехочковых из шести, став самым результативным игроком матча. И, разумеется, главным автором уверенной победы красно-синих.

Отметим, что баскетболисты «Басконии» не побеждают в Москве уже на протяжении 14-ти лет. Второй матч четвертьфинальной серии между ЦСКА и «Басконией» пройдет в столице завтра.