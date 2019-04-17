Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за побег с места ДТП

Если есть пострадавшие, водителя могут наказать принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет. Если есть погибшие — до девяти лет. Сейчас за оставление места ДТП грозит только административная ответственность, лишение прав или арест на 15 суток.

Сегодня же депутаты рассмотрят законопроект об ужесточении ответственности за совершение ДТП в пьяном виде. Впрочем, обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян считает, что это не борьба с пьяными водителями, а жажда наживы. По словам Асланяна, ужесточение законов, касающихся нетрезвых водителей, приводит к обратному результату.