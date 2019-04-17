Писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе

Он находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.

В столице Башкирии Дмитрий Быков должен был выступить с лекцией о русском анекдоте как литературном жанре в рамках авторского проекта «Прямая речь». Писателю и журналисту стало плохо накануне за несколько часов до выступления. Его госпитализировали в городскую больницу Уфы, рассказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он сообщил, что Быков находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное. Госпитализация связана с хроническим заболеванием, уточнил главный редактор «Эха Москвы». По его словам никакого инсульта, как и подозрения на него у писателя нет. Информация об этом ранее появилась в ряде СМИ. В министерстве здравоохранения как Башкирии, так и России в курсе ситуации с писателем. В издательском доме Собеседник, где Быков работает креативным редактором одноимённой газеты, агентству «Интерфакс» сообщили, что он почувствовал себя плохо ещё в самолёте по дороге в Уфу. Ближайшие лекции писателя, запланированные в Москве и Риге, отложены.

Быков автор 12 романов, в том числе «Июнь», «Эвакуатор», Орфография», «Икс» и более 15ти поэтических сборников. Он также один из ведущих программы «Один» на «Эхе».