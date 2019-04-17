Семья бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова, который руководил городом 18 лет, владеет шестью домами в США

Их стоимость более 6 миллионов долларов, — сообщает штаб Навального в Хабаровске. Утверждается, что недвижимость была куплена в период с 2004 по 12018 год. Участники расследования предположили, что Александр Соколов имеет вид на жительство в США или пытался его получить.

По данным штаба, люди, связанные с бывшим мэром, сохранили свои посты во власти после его ухода, — об этом сообщает издание Медуза.