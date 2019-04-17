Дональд Трамп считает своими основными соперниками на выборах 2020 года Берни Сандерса и Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп считает своими основными соперниками на выборах 2020 года сенатора Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена. При этом Трамп назвал Сандерса сумасшедшим, а Байдена – сонным. «Упокой, Господи, их души», — написал Трамп в Твиттере.

Берни Сандерс сейчас лидирует среди других кандидатов от демократов а сборе средств на свою избирательную кампанию. Он собрал уже более 18 миллионов долларов. Джо Байден пока официально в гонку не уступил.